Sarıbay: Artık emrediyorum!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yöneticileri, CHP İzmit İlçe Başkanlığı’na seçilen Hakan Çakar ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. İlçe binasında düzenlenen ziyarette Çakar ve ekibini kutlayan Sarıbay, İzmit İlçe Örgütü’nün Kocaeli için önemine değindi. Her ilçenin önemli olduğunu ancak İzmit’in merkez ilçe olması sebebiyle daha fazla ön plana çıktığını ifade eden Sarıbay, Hakan Çakar ve yönetimini tebrik etti.

“BALTALARINIZI GÖMÜN”

Sarıbay, şöyle konuştu: “Artık herkes baltasını gömecek. Baltasını gömmeyen bu partiden gitsin. Hiç bir arkadaşımın enerjisini tüketecek bir davranış görmek istemiyorum. Herkes beni çok yumuşak görüyor, ancak bazen öyle bir laf ederim ki insanlar o ettiğim lafı ömrü boyunca yiyemez. Lütfen kimse bana laf ettirmesin. Herkes haddini bilsin” diye konuştu.

“ARTIK EMREDİYORUM”

Yaklaşan seçimlerin memleket meselesi olduğunu ve partililerin kişisel hırslarını bir kenara bırakması gerektiğini ifade eden Sarıbay, “Ben en küçüğüme kadar saygılıyım. Biz büyük bir aileyiz. Bazı anlaşmazlıklarımız olabilir. Ama bu dönemde aramızdaki farklılıkları bitirmeliyiz. Herkes bu konuda dikkatli olsun. Artık rica etmiyorum, emrediyorum. Beni sert bir üsluba yönelmek zorunda bırakmayın” dedi.

“BAŞKA TEDBİR ALDIRMAYIN”

Partinin birlik ve beraberliğe her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıbay, “24 Haziran’a kadar herkes birbirine daha saygılı ve anlayışlı olsun. Hiç kimse başka biriyle uğraşacağım diye partimizi aşağı çekmesin. Beni başka türlü tedbirler almaya zorlamayın” diye konuştu. Sarıbay’ın ardından konuşan İzmit İlçe Başkanı Çakar ise, “İlçe örgütü olarak kimseyle dargınlığımız yok. Zaten öyle bir lüksümüz yok. Vereceğiniz emirleri uygulamaya hazırız” ifadelerini kullandı.