Çakar’ın başkanlığı sonunda resmileşti!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Selman Yıldırım’dan sonra 2014 Kasım ayında başladığı ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak seçimler için milletvekili aday adayı olmuştu. Küçükkaya’nın ardından ilçe başkanlığı görevine ise 27 Nisan tarihinde yönetim içinden Hakan Çakar seçilmişti. Ancak Hakan Çakar’ın ilçe başkanlığına seçildiğini belirten yazısı 15 gündür genel merkeze gönderilmedi.

AKSAKLIK YAŞANDI

Normal işleyişe göre İzmit İlçe Sekreteri yazıyı il örgütüne, il örgütünün ise genel merkeze göndermesi gerekiyordu. 15 gün boyunca yaşanan bu aksaklığın nedeni bilinmezken, Çakar 2 gün önce genel merkeze giderek belgesini kendi teslim etti. Yaşanan aksaklığın nedeni il örgütünden mi yoksa ilçe örgütünden mi kaynaklandığı ise merak ediliyor.

“ÇAKAR TARTIŞILMAZ”

Bu arada sorunun gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan ilçe sekreteri Mehmet Nazım Gençtürk, yaptığı yazılı açıklama ile konu ile ilgili sorunu paylaştı. Yeni başkanın belirlenmesini konusunun genel merkezin inisiyatifi ile Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın bilgisi ve onayı dâhilinde hareket edileceğinin belirtildiğini anlatan Gençtürk, Hakan Çakar’ın başkanlığında tartışılacak bir konunun olmadığını ifade etti.

“ART NİYET YOK”

Yönetim içindeki seçimle Hakan Çakar’ın, 27 Nisan tarihinde başkan seçildiğini hatırlatan Gençtürk, “Kendisi il başkanlığımız ve genel merkezimizin bilgisi dâhilinde görevine başladı. Görev yazısının kendisine geç ulaşması, usulen yapılan yazışma trafiği ve ülke genelindeki her bir istifa ve yeni görevlendirmenin özel olarak değerlendirilmesinin zaman almasından kaynaklanmıştır. Bu konuda herhangi bir kusur ya da art niyet yoktur” dedi.