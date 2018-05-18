19 yaşındaki sürücü kaza yaptı!

Edinilen bilgiye göre, Gebze'den İstanbul istikametinde gitmekte olan Eyüphan Gürbüzer (19) idaresindeki 26 ZE 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Develi Rampası mevkisinde bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Gürbüzer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürbüzer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.