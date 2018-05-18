Edinilen bilgiye göre, Gebze'den İstanbul istikametinde gitmekte olan Eyüphan Gürbüzer (19) idaresindeki 26 ZE 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Develi Rampası mevkisinde bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Gürbüzer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürbüzer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bugün 14:25 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:28 TSİ )
19 yaşındaki sürücü kaza yaptı!
Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Bugün 14:25 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz