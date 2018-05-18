Bakanlık çöp fabrikası raporunu okumadı bile!

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı yaptığı basın açıklamasıyla Kocaeli’nin çevre sorunlarını ve İzmit Körfez’inde yaşanan kirlikler hakkında bilgi verdi. Ağdacı, Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili bakanlığa sundukları rapora cevap geldiğini ifade ederek, “Bakanlığın bize verdiği toplantının yaptığı varsayılıyor. Her şeyin yönetmeliğe uygun yapıldığına dair bizlere bilgi verdiler. Ayrıca bakanlığın verdiği cevapta halkın salonda bulunduğu yazıldı. O salonda halkın değil belediye personelinin yer aldığını herkes biliyor. Bu cevaplara baktığımızda bakanlık bizim raporumuzu hiç okumadan karar verdi diye düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte o bölgenin orman sahası olarak geçen bölgenin orman olduğunu ispatlamaya çalışacağız. Oda çözüm olmazsa bu süreci yargıya taşıyacağız” ifadelerinde bulundu.

BİZE GÖRE BU TOPLANTI YAPILMADI

Çöp fabrikasıyla ilgili yaşanan sürece değinen, Ağdacı, “İlk başta kentin seçimlerden sonra gündeminde olan çöp fabrikasına konusuna değinirsek bu projenin yanlışlığını, yer seçiminin doğru olmadığını, ayrıştırma ünitesinin yer alması gerektiğini defalarca ifade ettik. Ama nihayetinde yine hepinizin bildiği üzere 3 Nisan’da Necati Gençoğlu Nikah Salonu gibi ufak bir salonda ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne göre yapıldı fakat bize göre yapılmadı. Neden diyecek olursak Kocaeli Gazetesi’nde haberi yer aldığı gibi salon kendi araçlarıyla belediye personeli tarafından dolduruldu. Vatandaşa yer kalmadı. Güvenlik ekipleri zorluklar çıkardı. Diğer bir konu ise orada görevli olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç vatandaşları dışarı attırmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

NEDEN KOCAELİ’DEN DEĞİL DE İSTANBUL’DAN ?

Konuşmalarına devam eden Ağdacı, “Bir diğer konu ise ilimizde Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi var. Buna rağmen İstanbul Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ali Demir’in orada bulunmasını ben yadırgadım. Kaldı ki Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinin bu konuyu yadırgamasını beklerdim. Bütün hengameye bütün karşı çıkmalara rağmen heyet kaçarcasına salondan ayrıldı. Tutanak tutulmadı. Buna rağmen tutanak tutulmuş gibi gösterilip bakanlığa gönderildi. Biz bu duruma itiraz ettik ve raporumuzu bakanlığa gönderdik” ifadelerinde bulundu.

MÜCADELE EDEN AZ KİŞİ KALDIK

Konuşmalarına devam eden Ağdacı, “Bizi bu konuda en çok üzen durum ise birlikte hareket ettiğimiz bu yolda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kişi kaldık. Özellikle bölge halkının ve Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan yetkililerin kayıtsız kalması bizleri çok üzmüştür. Kimse farkında değil ama buradan çıkan bütün zehirli gazlar rüzgarların etkisiyle İzmit’in üzerine gelecek. İlk başta bölgede yaşayan insanlar daha sonra tüm İzmit halkı bu zehirli gazların ceremesini çekecek. Ayrıca bu bölgede orman eko sistemi de yok olacak” dedi.

İZMİT KÖRFEZ’İNDE KİRLİLİK DEVAM EDİYOR

Son olarak İzmit Körfezi’nin kirliliği ile ilgili konuşan Ağdacı, “İzmit Körfez’inin yıllardır süre gelen kirlenme faaliyetleri devam ediyor. Her ne kadar akvaryuma benzetilse de biz İzmit Körfez’inde 6 ayda bir denetleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim elimizde raporlara göre 1987’den 2000 yılına kadar İzmit Körfez’inde kirlenmenin %67 oranında arttığını görüyoruz. Aynı şekilde bu kirlenme toprakta ta olduğu görülüyor. Bu kirlilik 2000 yılından sonrada devam ediyor. Bizim en son denetleme yaptığımız 12 Ocak 2017 tarihinde Poliport Liman’ında ki kirlenmenin etkileri devam ediyor. Hali hazırda atık su artıma tesislerinden ve ıslah edildiği söylenen Dil Deresi’nden İzmit Körfez’e atık giriyor. Mart ayında Dilovası ve Hereke bölgesinde alg patlamaları yaşandı. Bunun nedeni ise denizde yaşanan büyük bir kirlilikten kaynaklanıyor. İzmit Körfez’i ciddi anlamda kirlenmeye devam ediyor” diyerek sözlerine son verdi.