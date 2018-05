Çalık: Türk gençliği tehlikenin farkındadır

Çalık basın açıklamasında, “Bugün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 99. yıldönümü. Ulusumuza kutlu olsun.19 Mayıs 1919, tarihimizin akışına yön veren önemli dönemeçlerdendir. Ülkenin kurtuluşunun ancak ulusla birlikte başarılabileceğini gören Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkışı; bağımsızlık hareketinin sembolü olmuştur. Türk Ulusu, Atatürk'ün önderliğinde kenetlenerek kendi geleceğine el koymuş, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile var olma mücadelesi vermiştir. 19 Mayıs 1919’da emperyalistlere karşı başlatılan ulusal mücadelemiz, aynı zamanda emperyalizmin sömürüsü ve saldırısı altında ezilen tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin de başlangıcı olan 19 Mayıs'ı doğum günü kabul etmiştir. 19 Mayıs, ulusumuzun zihninde emperyalizme karşı bağımsızlık, saltanat ve hilafete karşı demokrasi savaşının adı olarak yer etmiştir” dedi.

“ÜLKENİN GELECEĞİ KARARTILMAKTADIR”

“Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği ulusumuzun geleceği olan gençlik, bugün ciddi tehlikelerle ve tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır” diyen Çalık, “Sınava endeksli bilimden uzaklaştırılmış eğitim programları ile ulusal belleği yok edilmiş, sorgulamayan, düşünmeyen, itaat eden bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Eğitimin ticarileştirilmesi ve giderek daha fazla oranda paralı hale getirilmesi, milyonlarca gencimizin eğitim sisteminin dışına itilmesine neden olmuştur. Eğitim hakkından yararlanamayan yüz binlerce gencimiz, çalışma yaşamında da güvencesizlik ve ağır emek sömürüsü ile karşı karşıya bırakılmıştır. Üniversitelerin özerk yapıları baskı altına alınmaya çalışılmakta, iktidara yakın yandaş kadrolar, kararlı adımlarla gelen gençliğin önüne set çekmektedir. Gençliğin ve ülkenin geleceği karartılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“GENÇLİK ATATÜRK’ÜN İNANCINI BOŞA ÇIKARMAYACAK”

Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık sözlerini, “Türk gençliği tehlikenin farkındadır. Her türlü dogmadan uzak, akılcı ve çağdaş bir dünya görüşünü benimseyerek kararlı bir şekilde Cumhuriyet'in temel değerlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya ve çağdaş Türkiye’nin meşalesini taşımaya devam edecektir. Bu yolda Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi, gelecek kuşaklara inancının ve güveninin göstergesidir. Her türlü tuzak ve engellemelere rağmen gençlik, Atatürk’ün bu inancını boşa çıkartmayacaktır. Eğitim-İş, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, O’nun devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bağımsızlığımızı kazandıran Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ile anıyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.