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19 Mayıs 2018- Spor

Süper Lig’de şampiyon bugün belli oluyor

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda sorular yanıtlarını buluyor.

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Küme düşen 3. takım belli oldu, bugün de ligin şampiyonu belirleniyor. 34.haftanın ve aynı zamanda sezonun son maçları bugün aynı saatte başlayacak. Sezonun en trajik yönü ise, rahmetli İlhan Cavcav sezonunda onun her şeyi sayılan Gençlerbirliği’nin küle düşmesi oldu.

19:00 FENERBAHÇE A. KONYAALİ PALABIYIK  

19:00 GÖZTEPE - G.SARAY / CÜNEYT ÇAKIR  

19:00 BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA / FIRAT AYDINUS

19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. D.G.SİVAS / BÜLENT YILDIRIM 

19 Mayıs 2018 - Spor

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