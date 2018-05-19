Süper Lig’de şampiyon bugün belli oluyor

Küme düşen 3. takım belli oldu, bugün de ligin şampiyonu belirleniyor. 34.haftanın ve aynı zamanda sezonun son maçları bugün aynı saatte başlayacak. Sezonun en trajik yönü ise, rahmetli İlhan Cavcav sezonunda onun her şeyi sayılan Gençlerbirliği’nin küle düşmesi oldu.
19:00 FENERBAHÇE - A. KONYA / ALİ PALABIYIK
19:00 GÖZTEPE - G.SARAY / CÜNEYT ÇAKIR
19:00 BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA / FIRAT AYDINUS
19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - D.G.SİVAS / BÜLENT YILDIRIM
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz