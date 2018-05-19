Süper Lig’de şampiyon bugün belli oluyor

Küme düşen 3. takım belli oldu, bugün de ligin şampiyonu belirleniyor. 34.haftanın ve aynı zamanda sezonun son maçları bugün aynı saatte başlayacak. Sezonun en trajik yönü ise, rahmetli İlhan Cavcav sezonunda onun her şeyi sayılan Gençlerbirliği’nin küle düşmesi oldu.

19:00 FENERBAHÇE - A. KONYA / ALİ PALABIYIK

19:00 GÖZTEPE - G.SARAY / CÜNEYT ÇAKIR

19:00 BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA / FIRAT AYDINUS

19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - D.G.SİVAS / BÜLENT YILDIRIM