Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilecekleri tesis, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkanı verecek. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunacak olan spor salonu öğrencilerin her zaman spor yapmalarını sağlayacak. Çelik konstrüksiyon montajına devam edilen yapının kirişleri ve çatı makaslarının montaj uygulamaları yapılıyor.
Bugün 14:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
Darca Bağlarbaşı’na da spor salonu yapılıyor
Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’na da bir salon inşa ediliyor.
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Bugün 14:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz