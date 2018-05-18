Darca Bağlarbaşı’na da spor salonu yapılıyor

Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilecekleri tesis, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkanı verecek. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunacak olan spor salonu öğrencilerin her zaman spor yapmalarını sağlayacak. Çelik konstrüksiyon montajına devam edilen yapının kirişleri ve çatı makaslarının montaj uygulamaları yapılıyor.