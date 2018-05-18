Galip Gündoğdu, kalıyor mu gidiyor mu?

Sözleşmesi devam eden mevcut teknik adam Galip Gündoğdu, takımın ligde kalmasında pay sahibiydi. Tecrübeli teknik adam, son haftalarda gelen başarısız sonuçlarla korku yaratmış, ancak rakiplerin de aldığı sonuçların lehine olması sonrasında, takımın ligde kalmasında pay sahibi olmuştu. Devre arasında takımın başına geçen ve 2.yarının ilk haftasından sonra fırtına gibi başlayan Kocaelispor’da, Gündoğdu kadar takıma devre arası katılan Sinan Pektemek’in olağanüstü golleri de etkin olmuştu.

SÖZLEŞMESİ 31 MAYIS 2019’TA BİTİYOR…

Devre arasında 1.5 yıllığına sözleşme imzalanan Galip Gündoğdu’nun sözleşmesi, normal şartlarda 31 Mayıs 2019’da sona erecek. Gündoğdu ile ilgili kararı yönetim kurulu verecek. Galip Gündoğdu’nun ise yönetim kurulunun kararını beklediği, transfer yasağının kalkıp kalkmaması sonrasında bir rota belirleyeceği, şu anda tatil yaptığı öğrenildi. Kocaelispor’daki bu belirsizliğin dağılması bekleniyor.