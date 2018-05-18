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Yeşil-siyahlı ekipte iç transfer görüşmeleri askıya alındı…

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Play-Out oynayıp ligde tutunabilen Çayırovaspor, iç transfer görüşmelerinde istediği mesafeyi kat edemeyince, rotayı dış transfere çevirdi.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Play-Out oynayıp ligde tutunabilen Çayırovaspor, iç transfer görüşmelerinde istediği mesafeyi kat edemeyince, rotayı dış transfere çevirdi. Yeşil-Siyahlı ekip gerekirse sil baştan bir kadro kuracak. Çayırovaspor Futbol Şube Sorumlusu Vahdet Kılıç için esprili yorumlar yapılıyor

YÜKSEKTEN UÇTULAR

İskelet kadrosunu korumak isteyen Çayırovaspor’da görüşmeler tıkandı. Futbolcuların, belirlenen ücretin çok üstüne çıkması nedeniyle iç transferi askıya alan yeşil-siyahlı yönetim, rotasını dış transfere çevirdi. Teknik patron Erol Çağlın’ın istediği oyuncularla önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan yeşil-siyahlı kurmaylar, gerekirse sil baştan bir kadro kurup, iç transferdeki oyuncularına taviz vermeyecek.

SOKAĞA ATACAK PARAMIZ YOK

Doğru transferler yapmak için geniş çaplı bir çalışma içinde olduklarını, acele edip de hata yapmak istemediklerini söyleyen Çayırovaspor Futbol Şube Sorumlusu Vahdet Kılıç, “Çayırovaspor’un sokağa atacak parası yok. Oyuncularımıza verebileceğimiz rakamları teklif ettik. İsteyen oynar, istemeyen başka bir kulüple görüşür. Oyuncuların istediği rakamları verecek kulüp yok. Piyasa düşecektir. Kaliteli bir kadro kuracağız” dedi.

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