Gebzespor’u 5 yıl sonra 3.Lig’e çıkaran mevcut kadrodaki oyuncular, başka takımlara gitmeyi tercih ederse, hali hazırda transfer yasağı bulunan Gebzespor’u zor günler bekliyor olacak. Takımdaki çoğu oyuncunun düşüncesi ise profesyonel sözleşme imzalayıp, Gebzespor’da kalmak. Yeni yönetimin oluşmasını bekleyen teknik direktör Özgür Vurur ve futbolcular, kendilerini arayan kulüplere ‘Önceliğimiz Gebzespor’ diyerek, kongrenin sonuçlanmasını beklediklerini ifade ediyor.
Bugün 15:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Futbolcular da kongreyi bekliyor!
3.Lig’e yükselen Gebzespor’da, herkes gibi futbolcular da kongreye odaklanmış durumda.
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Bugün 15:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz