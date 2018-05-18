Yunus Emre Belediyespor formasıyla Çayırova’ya rakip olan 21 yaşındaki forvet, Kuştepe Stadı’ndaki maçın 36.dakikasında attığı golle takımını 1-0’lık galibiyete taşıyan isim olmuştu. 1.Lig’de 5 kez Manisa forması giyen, 3.Lig ekipleri Bergama, Of ve Balçova takımlarında da toplam 60 maçı bulunan Oğuzhan’ın, şartların oluşması halinde Çayırovaspor forması giyebileceğini yöneticilere aktardığı öğrenildi. Ayrıca Oğuzhan’ın önümüzdeki günlerde imza atmak için Çayırova’ya davet edileceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.
Bugün 15:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
Oğuzhan Palaz imzaya kaldı…
Dış transferde yoğun bir telefon trafiğine giren BAL temsilcimiz Çayırovaspor, geçtiğimiz sezonu Yunus Emre Belediyespor ve Somaspor takımlarında geçiren Oğuzhan Palaz için nabız yokladı.
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Bugün 15:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz