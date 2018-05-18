Oğuzhan Palaz imzaya kaldı…

Yunus Emre Belediyespor formasıyla Çayırova’ya rakip olan 21 yaşındaki forvet, Kuştepe Stadı’ndaki maçın 36.dakikasında attığı golle takımını 1-0’lık galibiyete taşıyan isim olmuştu. 1.Lig’de 5 kez Manisa forması giyen, 3.Lig ekipleri Bergama, Of ve Balçova takımlarında da toplam 60 maçı bulunan Oğuzhan’ın, şartların oluşması halinde Çayırovaspor forması giyebileceğini yöneticilere aktardığı öğrenildi. Ayrıca Oğuzhan’ın önümüzdeki günlerde imza atmak için Çayırova’ya davet edileceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.