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Bugün 15:04 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:47 TSİ )

Safahat Lokantası’nda ramazanın eşsiz maneviyatını sevdiklerinizle paylaşın

Özdilek misafirperverliğinin, konukseverliğinin ve hizmet kalitesinin gıda - hizmet sektöründeki yeni adı olan Safahat Lokantası, ramazana özel oluşturduğu birbirinden lezzetli menüsüyle iftar buluşmalarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

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Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunan Safahat Lokantası, birbirinden lezzetli tatlarını ramazan ayı boyunca misafirleriyle buluşturuyor. Safahat Lokantası, yöresel lezzetleri de ramazan menüsüne ekleyerek lezzet tutkunlarına hizmet vermeye hazırlanıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek zengin menü ile Safahat Lokantası, ailece yenecek iftar yemeklerinin en sevilen adresi oluyor. Safahat Lokantası’nın iftar menüsünde; İnegöl köfte menü, piliç sote menü, hünkarbeğendi menü ve karışık ızgara menü yer alıyor. Ramazanın o mistik havasını yerinde yaşamak isteyenler için Safahat Lokantası, damak tadını önemseyenlerin uğrak yeri oluyor.

Lokantanın fiyat listesi ise şu şekilde:

İnegöl köfte menü fiyatı: 34,90 TL

Piliç sote menü fiyatı: 33,90 TL

Hünkarbeğendi menü fiyatı: 44,90 TL

Karışık ızgara menü fiyatı: 54,90 TL

Bugün 15:04 TSİ - Ekonomi

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