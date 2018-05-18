CHP'nin seçim aracı yollarda!

CHP Kocaeli İl Örgütü 24 Haziran seçim çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Propaganda çalışmaları kapsamında CHP İl Örgütü’nün afiş giydirilme işlemi tamamlanan seçim araçları ilçelerde boy göstermeye başladı. Toplam 15 seçim aracının tamamını önümüzdeki günlerde yola çıkarmaya hazırlanan CHP İl Örgütü, propaganda turuna İzmit’ten başladı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin fotoğrafları ve partinin seçim sloganlarının yer aldığı afiş ile iki yanı giydirilen ilk seçim aracı Yürüyüş Yolu’nda boy gösterdi.