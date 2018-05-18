CHP Kocaeli İl Örgütü 24 Haziran seçim çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Propaganda çalışmaları kapsamında CHP İl Örgütü’nün afiş giydirilme işlemi tamamlanan seçim araçları ilçelerde boy göstermeye başladı. Toplam 15 seçim aracının tamamını önümüzdeki günlerde yola çıkarmaya hazırlanan CHP İl Örgütü, propaganda turuna İzmit’ten başladı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin fotoğrafları ve partinin seçim sloganlarının yer aldığı afiş ile iki yanı giydirilen ilk seçim aracı Yürüyüş Yolu’nda boy gösterdi.
Bugün 15:47 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:13 TSİ )
CHP'nin seçim aracı yollarda!
CHP’nin seçim propagandası için hazırlattığı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin fotoğrafları ile donatılan seçim aracı İzmit’te boy gösterdi.
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Bugün 15:47 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz