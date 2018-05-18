İzmit Belediyesi, Altı Nokta Köreler Derneği’ne yazıcı ve cd çalar yardımında bulundu. Yazıcı ve cd çalar belediye görevlilerince Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Lütfü İskeçe ve yönetim kurulu üyelerine teslim edildi. İzmit Belediyesi tarafından yapılan desteğe teşekkür eden dernek başkanı İskeçe, “ Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, her zaman bizlerin yanında ve destek oluyor. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.
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Belediyeden körler derneğine hediyeler...
İzmit Belediyesi, Altı Nokta Köreler Derneği’ne yazıcı ve cd çalar yardımında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz