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Bugün 17:16 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 17:20 TSİ )

İki kardeşi neden öldürdüğü ortaya çıktı!

Darıca’da kendisine aldırdığı cep telefonun taksit borcunu ödemeyen 2 akrabasını bıçaklayarak öldüren kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokakta meydana gelen olayda Ruşen Karadaş (34) ile ağabeyi Erdal Karadaş (44), önceki akşam evlerinin önünde, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları akrabaları Hüseyin K. (43) tarafından bıçaklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erdal Karadaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken ağır yaralanan kardeşi Ruşen Karadaş ise kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

Gebze Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Erdal Karadaş ile İstanbul’da pastacılık yapan kardeşi Ruşen Karadaş’ı öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli Hüseyin K.’nin Dilovası ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Dilovası Bağdat Caddesi üzerinde yakalanarak göz atına alınan Hüseyin K.’nin yurt dışına kaçmak üzere plan yaptığı belirlendi.

Telefon taksitlerini ödemeyince

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Hüseyin K.’nin bir süre önce bir mağazadan taksitli cep telefonu aldığı, telefonu kullanmak üzere Ruşen Karadaş’a verdiği ancak Ruşen’in ödemesi gereken taksitleri ödemediği için aralarında tartışma çıktığını söylediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha önce işlediği cinayet suçundan 10 yıl tutuklu kalan Hüseyin K. adliyeye sevk edildi.

Bugün 17:16 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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