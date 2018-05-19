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19 Mayıs kutlu olsun!

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı… “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Büyük Önder Atatürk, 98 yıl önce bugün Samsun’da kurtuluş mücadelesi başlattı… Gençlik ve Spor Bayramımızı bugün SDKM'de kutlayacağız...

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Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı… “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Büyük Önder Atatürk, 98 yıl önce bugün Samsun’da kurtuluş mücadelesi başlattı…

“Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleket yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur” 

19 MAYIS BAYRAM TÖRENİ SDKM’DE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gençlik haftası kutlamaları bugün saat 10.30’da İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) yapılacak.

Bugün 08:40 TSİ - Gündem

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