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Kocaeli'de 26 iş yeri kiraya verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 26 iş yerinin kiralanması için ihale düzenleyecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 26 iş yerinin kiralanması için ihale düzenleyecek. Kiralanacak iş yerlerinin aylık kira bedelleri 135 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişiyor. Kiralanacak olan iş yerleri arasında Kocaeli Fuar alanındaki yerler ile Kandıra sahillerindeki çeşitli iş yerleri bulunuyor. Söz konusu iş yerleri ile ilgili ihaleler 30 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde Büyükşehir Belediye binasında yapılacak.

Bugün 09:24 TSİ - Ekonomi

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