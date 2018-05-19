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Belediye Başkan Adayı İslam Kacıra, vefat etti

Kandıra Belediyesi'nden emekli, 1999 Yerel Seçimleri'nde Doğru Yol Partisi'nden Kandıra Belediye Başkan Adayı olan İslam Kacıra, dün akşam hayatını kaybetti.

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Kandıra Belediyesi'nden emekli, 1999 Yerel Seçimleri'nde Doğru Yol Partisi'nden Kandıra Belediye Başkan Adayı olan İslam Kacıra (82) dün akşam tedavi gördüğü Özel Cihan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan İslam Kacıra'nın cenazesi Aydınlık Mahallesi’ndeki evinden alınarak Kandıra Merkez Şefik Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından belediye mezarlığına toprağa verilecek.

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