Kandıra Belediyesi'nden emekli, 1999 Yerel Seçimleri'nde Doğru Yol Partisi'nden Kandıra Belediye Başkan Adayı olan İslam Kacıra (82) dün akşam tedavi gördüğü Özel Cihan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan İslam Kacıra'nın cenazesi Aydınlık Mahallesi’ndeki evinden alınarak Kandıra Merkez Şefik Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından belediye mezarlığına toprağa verilecek.
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Belediye Başkan Adayı İslam Kacıra, vefat etti
Kandıra Belediyesi'nden emekli, 1999 Yerel Seçimleri'nde Doğru Yol Partisi'nden Kandıra Belediye Başkan Adayı olan İslam Kacıra, dün akşam hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz