İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...

Meteoroloji Kocaeli Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bu sabah ve öğlen saatlerinde sıcak ve bunaltıcı hava iftar saatinden sonra yerini sağanak yağışa bırakacak. Termometreler en yüksek 27 en düşük ise 17 dereceyi gösterecek. Gece boyunca devam edecek olan yağış Pazar günü de etkisini sürdürecek. Pazartesi yağmur bulutları dağılırken sıcaklıklar 23 ve 12 derece arasında değişiklik gösterecek.