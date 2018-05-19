19 Mayıs’ın 99’uncu yılı kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle dün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Biz İzmitiz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, öğretmenler, müdürler ve öğrenciler katıldı.Atatürk anıtına çelengi Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar sporcu öğrencilerle birlikte koydu. Törene daha sonrasında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde devam etti.