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Turkuaz geceler bitti Şampiyon: KORDSA

Oktay Kocatekin’in nezaretinde gerçekleştirilen Turkuaz Futbol Turnuvası final karşılaşması ile sona erdi.

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Turkuaz Futbol Turnuvası final maçları ile sona erdi. Yaklaşık bir buçuk aydır süren turnuvada, şampiyon takım belli oldu. Final mücadelesinde Pirelli ile Kordsa kozlarını paylaştı. Normal süre 1-1 berabere biterken, direkt penaltılarda yedi vuruşta beş penaltıyı gol çeviremeyen Pierelli karşısında Kordsa, dört penaltıyı kaçırırken, bir farkla müsabakayı 4-3 kazanıp, şampiyonluğunu ilan etti.

KUPA VE MADALYALAR VERİLDİ

Turkuaz Futbol Turnuvası’nda final müsabakasının ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde gol kralı olan Pirelli'den Mert Alkan, en centilmen oyuncu Brisa’dan  Korehan Savaş oldu.  En iyi yönetici seçilen İ Filli Boya'dan Turgay Polat ve  en iyi Teknik Direktör Filli Boya'dan Mehmet Ali Şahin ödülünü aldı. Üçüncü olan Filli Boya’ya Mustafa Çulcu kupasını verirken, ikinci olan Pirelli’ye kupasını, şampiyon Kordsa’nın Müdürü Kadir Topçu takdim etti. Şampiyon Kordsa takımına Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın ödül verdi.

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