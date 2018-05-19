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19 Mayıs Gençlik Kupası Şampiyonları belli oldu

Gölcük´te Öğrenci Olmak Projesi ve 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kupası turnuvasında dereceye girenler belli oldu.

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2017-2018 eğitim-öğretim yılı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kupası Liseler voleybol turnuvası, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda önceki gün oynanan maçlarla sona erdi. Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya Genç Kızlardan 10 ve Genç erkekler kategorisinden 9 okuldan toplam 228 öğrenci katıldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Kıyasıyla çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, okul Müdürleri, Öğretmenler ve veliler katıldı.

TURNUVA SONUÇ LİSTESİ:

Lise Voleybol Genç Kızlar:

1- Lisesi Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Atatürk Anadolu Lisesi

3-AKU Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Lise Voleybol Genç Erkekler:

1- İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Gölcük Fen Lisesi

3-  Adnan Menderes Anadolu Lisesi

Bugün 10:44 TSİ - Spor

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