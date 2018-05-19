Sarımeşespor kupasını Başkan Üzülmez’den aldı

II’nci Küme U-19 B Grubu’nda mücadele eden Sarımeşespor şampiyon oldu. Sarımeşespor son karşılaşmasında Arslanbey Stadı’nda Acısuspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde şampiyon olan Sarımeşespor kupasını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in elinden aldı.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI

2. Küme U-19 Futbol Ligi B Grubu’nda yer alan Sarımeşespor, güçlü rakiplerini geride bıraktı, şampiyonluk ipini göğüsledi. Nuri Adıgüzel’inçalıştırdığı Sarı-Yeşilli ekip,l igin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Arslanbey Stadı’nda Acısuspor ilekarşı karşıya gelen takıma bu maç öncesinde şampiyonluk kupasını Başkan Hüseyin Üzülmez verdi. Sarı-Yeşilli ekip, maçtan 6-2 galip ayrıldı.

SPORA YAPILAN YATIRIMIN SONUCU

Kupa töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Süper Lig, 1’nci ve 2’nci Küme Futbol Ligi’nde bu sezon, önemli başarılara imza attık. Liglerde mücadele eden takımlarımızın başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Kartepemizde, sporda gelen başarılar, bizlerin haklı gururu olmaktadır. Bu başarıda spora yapılan yatırımlar meyvelerini göstermektedir. Spor yatırımlarımız aralıksız devam edecektir. Sağlıklı nesillerimizin yetişmesi için, onların sporla ilgilenmelerini sağlamak, bizlerin en öncelikli görevidir. Sarımeşespor Kulübü yönetici ve sporcularını başarılarından dolayı tebrik ediyorum, başarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.