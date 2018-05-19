Şampiyonlar huzura çıktı!

Çiçek takdiminde bulunan öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Hüseyin Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söylyedi: 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu için önemli bir tarihtir. Samsun, kuruluşa ve kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı bir kenttir. 19 Mayıs, yürütülen kurtuluş mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda önemli bir aşamadır. 19 Mayıs Samsun’a çıkış, Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması önemli bir mücadeledir. Bu mücadele sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlamda Cumhuriyetimizin kuruluşunda en önemli noktalardan biri de 19 Mayıs’tır.

GENÇLERE VERİLEN DEĞERİN GÖSTERGESİDİR

19 Mayıs’ı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe armağan etti ve gençlerin bayramı olarak da kutlamak da bu yönüyle, gençlere verilen değerin de bir göstergesidir. Bu bakımdan gençlerin de Cumhuriyetimizin önemini kavrama ve ona sahip çıkma adına da önemli görev ve sorumluluklarında aslında yüklendiği bir bayram olarak da görmek durumundayız. Sizin ve sizlerin şahsında tüm gençlerimizin ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.