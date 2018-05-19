41 FK yeni yönetiminden Vali Aksoy’a ziyaret!

Kocaeli’nin alt yapıya hizmet eden başarılı kulüplerinden 41 Futbol Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve beraberindeki yeni yönetimi, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Aksoy 41 FK Spor Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve beraberindeki yönetimine, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.