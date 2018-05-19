Kocaeli’nin alt yapıya hizmet eden başarılı kulüplerinden 41 Futbol Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve beraberindeki yeni yönetimi, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Aksoy 41 FK Spor Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve beraberindeki yönetimine, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Bugün 10:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
41 FK yeni yönetiminden Vali Aksoy’a ziyaret!
Kocaeli’nin alt yapıya hizmet eden başarılı kulüplerinden 41 Futbol Kulübü Başkanı Akın Ziya Ünal ve beraberindeki yeni yönetimi, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Bugün 10:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz