Gebze Çözüm Lisesi Tarafından yapılan Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final maçı oynandı. 9, 10, 11, 12 ve Mezun Sınıfların katıldığı halı saha futbol turnuvası bitiminde ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Gebze Çözüm Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Turnuva şampiyonu olan Mezun Sayısal C sınıfına madalya ve kupasını Gebze Çözüm Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Taşlı takdim etti.
Bugün 10:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:53 TSİ )
Gebze Çözüm Lisesi’nde Futbol Turnuvası coşkusu
Gebze Çözüm Lisesi Tarafından yapılan Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final maçı oynandı.
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Bugün 10:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz