Gebze Çözüm Lisesi’nde Futbol Turnuvası coşkusu

Gebze Çözüm Lisesi Tarafından yapılan Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final maçı oynandı. 9, 10, 11, 12 ve Mezun Sınıfların katıldığı halı saha futbol turnuvası bitiminde ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Gebze Çözüm Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Turnuva şampiyonu olan Mezun Sayısal C sınıfına madalya ve kupasını Gebze Çözüm Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Taşlı takdim etti.