Belediye Derincespor Kulübü altyapısında eğitim gören sporculara, Psikolog Ümit Karabulut tarafından stresle başa çıkmanın yöntemleri hakkında seminer verildi. Altyapıda başarılı sonuçlara imza atan ve yıldız sporcular yetiştiren Belediye Derincespor Kulübü, saha içerisindeki çalışmalara olduğu kadar, saha dışındaki aktivitelere de önem veriyor. Bu bağlamda Belediye Derincespor Kulübü bünyesinde U 11, U 12 ve U 13 takımlarında futbol oynayan sporcular ve sporcu velilerine yönelik bir kişisel gelişim semineri düzenlendi. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen kişisel gelişim seminerinde Psikolog Ümit Karabulut, minik sporculara ve velilerine stresle başa çıkmanın yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Bugün 10:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:54 TSİ )
Derince’de sporculara seminer verildi
Belediye Derincespor Kulübü altyapısında eğitim gören sporculara, Psikolog Ümit Karabulut tarafından stresle başa çıkmanın yöntemleri hakkında seminer verildi.
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Bugün 10:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz