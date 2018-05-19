Derince’de sporculara seminer verildi

Belediye Derincespor Kulübü altyapısında eğitim gören sporculara, Psikolog Ümit Karabulut tarafından stresle başa çıkmanın yöntemleri hakkında seminer verildi. Altyapıda başarılı sonuçlara imza atan ve yıldız sporcular yetiştiren Belediye Derincespor Kulübü, saha içerisindeki çalışmalara olduğu kadar, saha dışındaki aktivitelere de önem veriyor. Bu bağlamda Belediye Derincespor Kulübü bünyesinde U 11, U 12 ve U 13 takımlarında futbol oynayan sporcular ve sporcu velilerine yönelik bir kişisel gelişim semineri düzenlendi. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen kişisel gelişim seminerinde Psikolog Ümit Karabulut, minik sporculara ve velilerine stresle başa çıkmanın yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.