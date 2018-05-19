Saadet Partisi, miting yapacak!

Haldun - selahaddin demirtaşıda getirsin pis katil demirtaş lada kanka oldular chp ile kucak kucağa zamanında chp her türlü zulumu yaptı bunlara demekki iyi yapmış hatta az bile yapmış,müslüman olarak inançlı olarak muhafazakar sanılan saadete oy vermekten ALLAHa sığınırım verenler düşünsün haa saadete vermişsin haa chp ye haa hdp ye bir fark yok yazık saadetin düştüğü duruma bakınca dünya cıkarlarını ahirete değilmiş bunaklar görüyorum...HESAP GÖRÜCÜ OLARAK ALLAH YETER....