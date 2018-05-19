Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, 2 Haziran Cumartesi günü partisinin gerçekleştireceği mitinge katılmak üzere Kocaeli’ye gelecek. Saat 19.00’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) gerçekleştirilecek miting hakkında konuşan Saadet Partisi Kocaeli İl Karargâh başkanı Alaattin Çakmak “Kocaeli, Saadet Partimizin her daim kalesi olmuştur. Gerçekleştireceğimiz bu mitingde teşkilatımızın gücünü gösterecek ve Kocaeli’den zaferi müjdeleyeceğiz” dedi.
Bugün 11:25 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Saadet Partisi, miting yapacak!
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, 2 Haziran’da partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Kocaeli’ye gelecek.
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Bugün 11:25 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Haldun - selahaddin demirtaşıda getirsin pis katil demirtaş lada kanka oldular chp ile kucak kucağa zamanında chp her türlü zulumu yaptı bunlara demekki iyi yapmış hatta az bile yapmış,müslüman olarak inançlı olarak muhafazakar sanılan saadete oy vermekten ALLAHa sığınırım verenler düşünsün haa saadete vermişsin haa chp ye haa hdp ye bir fark yok yazık saadetin düştüğü duruma bakınca dünya cıkarlarını ahirete değilmiş bunaklar görüyorum...HESAP GÖRÜCÜ OLARAK ALLAH YETER....
Selim - çözüm süreci yapmayacakmış sn. temel bey milli adam
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