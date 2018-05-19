Devrilen kamyondan yara bile almadan çıktı

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden Otogar Köprülü Kavşağı’nın şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 06 DZ 4512 plakalı hafriyat kamyonu, hafriyat yüklenirken bir anda devrildi. Devrilen kamyon içerisindeki sürücü, yara almadan araç içerisinden çıkarken, devrilen kamyonun yakınında kimsenin olmaması faciayı önledi. Devrilen hafriyat kamyonu, iş makinelerinin yardımı ile devrildiği yerden kaldırıldı.