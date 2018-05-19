Periler 5’lik seriye kötü başladı: 70-50

İzmit ekibi 2 maçında yine Bursa’da rakibiyle, saat 14.00’te başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Bundan sonraki 3 ve 4’üncü maçlar İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak. 3’üncü galibiyeti alan takım finale yükselecek.
BURSA BŞB: 70 İZMİT BELEDİYESPOR: 50
SALON: Bursa Yıldırım
BURSA BUDO: Monique *** (20), Halime ** (8), Burcu *** (7), Dilek *** (12), Candide Öztürk *** (6), Müge ** (3), Gözde ** (6), İrem ** (4), Zeynep ** (4)
İZMİT BELEDİYE: Deniz Doğan * (9), Melek * (4), Meriç Yenal ** (12), Jazz *(6), Berrin ** (8), Deniz Üstün ** (11)
İY: 38 - 22
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz