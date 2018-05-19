Gölcük’ün gecesi 7 Temmuz’da

Gölcükspor Kulübü, gelir elde etmek amacıyla 7 Temmuz’da gece düzenleyecek. Gecede biletler 100 liradan satılacak ve kurayla bir kişiye Peugeot marka otomobil hediye edilecek. The Ness Otel’de yapılacak olan organizasyonda, Gölcükspor’un hatırı sayılı bir gelir elde etmesi bekleniyor.