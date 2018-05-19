Gölcükspor Kulübü, gelir elde etmek amacıyla 7 Temmuz’da gece düzenleyecek. Gecede biletler 100 liradan satılacak ve kurayla bir kişiye Peugeot marka otomobil hediye edilecek. The Ness Otel’de yapılacak olan organizasyonda, Gölcükspor’un hatırı sayılı bir gelir elde etmesi bekleniyor.
Bugün 11:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
Gölcük’ün gecesi 7 Temmuz’da
Gölcükspor Kulübü, gelir elde etmek amacıyla 7 Temmuz’da gece düzenleyecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:49 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz