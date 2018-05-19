Geleneksel Okçuluk’ta zirve bizim oldu

İstanbul’da düzenlenen uluslararası ETNO festivali bünyesinde yapılan Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda Kocaeli Okçuluk Kulübü sporcumuz Nesrin Takcı Yassı, 64 farklı kulübün sporcularıyla mücadele edip, 3’üncü olmayı başardı.
YENİKAPI’DA YAPILDI
12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Yenikapı ENTO festival alanında yapılan Yaya Okçuluğu Bayanlar Kategorisinde ilk gün yapılan yarışmalarda ilk sekiz sporcu arasına ikinci sırada girerek final atışlarına kalan sporcumuz, ikinci gün yapılan final atışlarında 3’üncü olarak önemli bir madalyanın daha sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz