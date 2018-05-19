Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:50 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:51 TSİ )

Geleneksel Okçuluk’ta zirve bizim oldu

Kocaelili sporcular, Geleneksel Okçuluk becerisini kürsüye taşıdı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İstanbul’da düzenlenen uluslararası ETNO festivali bünyesinde yapılan Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda Kocaeli Okçuluk Kulübü sporcumuz Nesrin Takcı Yassı, 64 farklı kulübün sporcularıyla mücadele edip, 3’üncü olmayı başardı.

YENİKAPI’DA YAPILDI

12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Yenikapı ENTO festival alanında yapılan Yaya Okçuluğu Bayanlar Kategorisinde ilk gün yapılan yarışmalarda ilk sekiz sporcu arasına ikinci sırada girerek final atışlarına kalan sporcumuz, ikinci gün yapılan final atışlarında 3’üncü olarak önemli bir madalyanın daha sahibi oldu.

Bugün 11:50 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Turkuaz geceler bitti Şampiyon: KORDSA mask
Turkuaz geceler bitti Şampiyon: KORDSA
Şampiyonlar huzura çıktı! mask
Şampiyonlar huzura çıktı!
Oğuzhan Palaz imzaya kaldı… mask
Oğuzhan Palaz imzaya kaldı…
Haydi anneler spora! mask
Haydi anneler spora!
Gölcük’ün gecesi 7 Temmuz’da mask
Gölcük’ün gecesi 7 Temmuz’da
Sarımeşespor kupasını Başkan Üzülmez’den aldı mask
Sarımeşespor kupasını Başkan Üzülmez’den aldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in mask
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor mask
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor

GALERİ

Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
CHP’den gökyüzü iftarına yoğun ilgi mask
CHP’den gökyüzü iftarına yoğun ilgi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL