Her ilçeye bir yüzme havuzu düşüncesiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihalelerinin ardından projeleri uygulamaya koyuyor. Bu kapsamda Kartepe Köseköy Mahallesi’nde projelendirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Karaosmanoğlu firma yöneticisinden, yüzme havuzunun Aralık ayına kadar tamamlanması yönünde söz aldı. Karaosmanoğlu ayrıca tören alanının hemen yanında bulunan Pirelli Ortaokulu’nun bahçesine spor salonunun, önümüzdeki yıl yapılacağını müjdeledi.
Bugün 11:53 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli atıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde planladığı spor tesislerini bir bir hayata geçiriyor.
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Bugün 11:53 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz