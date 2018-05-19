Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli atıldı

Her ilçeye bir yüzme havuzu düşüncesiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihalelerinin ardından projeleri uygulamaya koyuyor. Bu kapsamda Kartepe Köseköy Mahallesi’nde projelendirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Karaosmanoğlu firma yöneticisinden, yüzme havuzunun Aralık ayına kadar tamamlanması yönünde söz aldı. Karaosmanoğlu ayrıca tören alanının hemen yanında bulunan Pirelli Ortaokulu’nun bahçesine spor salonunun, önümüzdeki yıl yapılacağını müjdeledi.