Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’ne katılan kadınlar ve aileleri, Sekapark’ta düzenlenen festivalde bir araya geldi.
EVDEN OKULA HAYDİ ANNELER SPORA
Karaosmanoğlu etkinlikte spor yaptırırken, “Vatanını, milletini seven, dinini, diyanetini bilen, ülkesini dünyaya öncü ve örnek etme azmiyle çalışan nesiller, siz kıymetli annelerimizin ellerinde şekillenecektir. Çocuklarınızın gelişimleri üzerindeki tüm olumlu sosyal etkiler siz annelerin en kıymetli başarısı olacaktır. Bizler, çocuklarınıza örnek olun, Hem kendiniz sağlıklı ve mutlu olun hem çocuklarını hem de çevrenizi mutlu edin istiyoruz. İşte bu nedenle Evden Okula Haydi Anneler Spora dedik” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz