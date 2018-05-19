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Kurtar art arda 2’nci acıyı da yaşadı

Kocaelispor’un eski teknik adamlarından A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, ikinci bir acı ile sarsıldı.

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Kocaelispor’un eski teknik adamlarından A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, ikinci bir acı ile sarsıldı. Kısa bir süre önce eşi Gülay Kurtar’ı toprağa veren Kurtar “Öz babam kadar sevdiğim” dediği, kentimizin en seki spor duayenlerinden, beden eğitim öğretmeni Nurettin Başol’u da toprağa verdi. Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Başol için Güvenç Kurtar “Eşimden sonra öz babam kadar sevdiğim kayınpederim Nurettin Başol’u da toprağa verdik. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Çok üzgünüm. İzmit’ten bir efsane daha gitti” dedi.

Bugün 12:02 TSİ - Spor

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - sabırlar dilerim başınız sağolsun

Yanıtla . 0Beğen 19 Mayıs 12:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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