Kurtar art arda 2’nci acıyı da yaşadı

Kocaelispor’un eski teknik adamlarından A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, ikinci bir acı ile sarsıldı. Kısa bir süre önce eşi Gülay Kurtar’ı toprağa veren Kurtar “Öz babam kadar sevdiğim” dediği, kentimizin en seki spor duayenlerinden, beden eğitim öğretmeni Nurettin Başol’u da toprağa verdi. Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Başol için Güvenç Kurtar “Eşimden sonra öz babam kadar sevdiğim kayınpederim Nurettin Başol’u da toprağa verdik. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Çok üzgünüm. İzmit’ten bir efsane daha gitti” dedi.