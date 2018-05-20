Bugün 24 statta toplam 27 maç oynanacak. Maçlarda atılan gollere çılgınca sevinen küçük sporcular, adeta sahada bayram yapıyor. Sporcu velileri de maçlara yoğun ilgi gösteriyor.
20 Mayıs 2018- Spor
U13 Ligi’nde bugün 27 maç oynanacak
Sezon sonu yaklaştıkça, U13 Futbol Ligi maçları da tempoyu artırıyor.
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20 Mayıs 2018 - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz