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20 Mayıs 2018- Spor

U13 Ligi’nde bugün 27 maç oynanacak

Sezon sonu yaklaştıkça, U13 Futbol Ligi maçları da tempoyu artırıyor.

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Bugün 24 statta toplam 27 maç oynanacak. Maçlarda atılan gollere çılgınca sevinen küçük sporcular, adeta sahada bayram yapıyor. Sporcu velileri de maçlara yoğun ilgi gösteriyor.

20 Mayıs 2018 - Spor

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