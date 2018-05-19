AKP’li Gür’den Karamollaoğlu'na küfür!

Saadet Partisi (SP) Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, yaptığı açıklama ile, genel başkanları ve cumhurbaşkanı adayları olan Temel Karamollaoğlu’na hakaret ettiği gerekçesi ile AKP İlçe Başkanı Ali Osman Gür’e tepki gösterdi. Gür’ün yaptığı seçim çalışması durumunda Karamollaoğlu hakkında hakaret ve küfür içeren sözler kullandığını ileri süren Aksu, cemaatin de Gür’e tepki gösterdiğini dile getirdi.

“CAMİ CEMAATİNDEN TEPKİ”

Aksu açıklamasında, “AKP’li ilçe başkanı Ali Osman Gür, genel başkanımıza yönelik ‘Temel Karamollaoğlu denen p…..’ hakaret ve küfür içeren sözleri nedeniyle Garipler Camii cemaatinin tepkisi ile karşılaşıyor. Fakat buna karşılık özür dilemek yerine kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine yürüyüp pervasızlığına devam ediyor. Hakaretlerini artırarak camiden ayrılıyor” dedi.

“SAMİMİYETSİZ, İLKESİZ”

Konu hakkındaki açıklamalarını sürdüren SP’li ilçe başkanı Aksu, “Testinin içinde ne varsa ağzından o dökülürmüş. Söyleyecek sözü olmayanlar hakaret ve küfürden medet umuyorlar. İlçe başkanının sözlerini aynen kendisine iade ediyorum. AK Parti’nin kutuplaştırma politikasının bir tezahürü olan bu vahim olay iktidarın düştüğü acziyetin de bir ifadesidir. İlçe başkanları toplantısında ahlak ve maneviyattan dem vuran AK Parti ilçe başkanı, bu tavrıyla ne kadar samimiyetten uzak ve ilkesiz olduğunu ispat etmiştir” dedi.

“KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR”

Aksu, eleştirilerinde şu ifadelere yer verdi: “Genel başkanımız toplumun her kesiminin demokrasi, adalet ve toplumsal barış konusunda takdirini kazanmıştır. Milletin ilgisi kendisine doğru giderek artmaktadır. Temel Karamollaoğlu’na atılan iftiralar ve yapılan bu çirkin saldırı, aslında memleketimizin temel dinamiklerine ve toplumsal barışımıza atılan birer bombadır. Bu hareketin iktidar partisinin ilçe başkanı tarafından yapılmış olması daha elem vericidir. AK Parti teşkilatlarında zerre kadar ilke varsa derhal bu adamı görevden almalıdır. Aksi takdirde partilerinin genel merkezi dahil herkes bu küfür yumağından nasibi alır.”

“GEREKEN YAPILACAK”

Konu hakkında il başkanı Nurettin Çelik ile de görüştüğünü dile getiren Aksu, “Garipler Camii cemaatinden bazı arkadaşlarla görüştük ve bu olayın kesin olarak yaşandığına karar verdikten sonra tepkimizi dile getirdik. Konu il teşkilatımızın da gündeminde. Gereken ne ise mutlaka yapılacaktır” dedi.