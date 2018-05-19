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Bugün 12:29 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:37 TSİ )

Erik tarlada 3, tezgahta 10 lira

Türkiye’nin en önde gelen erik üretim merkezleri arasında yer alan Eşme’de bu yıl erik üreticisinin tadı kaçtı. Fiyatlarda düşüş olduğunu belirten üreticiler, 3 liraya sattıkları eriklerin fiyatlarının pazarda 10 liraya kadar çıkmasına sitem etti.

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı eriği ile ünlü Eşme Mahallesi’nde üreticiler her gün topladıkları erikleri mahallede bulunan alıcılar getirerek satıyor. Burada alıcı tarafından alınan erikler Türkiye’nin çeşitli yerlerine dağıtılıyor. Geçen seneye göre papaz eriğindeki verim bu sene oldukça yüksek. Papaz eriğindeki rekoltenin fazla olmasından ötürü fiyatların düşük olduğunu söyleyen üreticiler, masraflarının çok fazla olduğunu ifade etti. Pazardaki erik ile tarladan çıkan erik arasındaki fiyat farkının aracılardan dolayı kaynaklandığını belirten çiftçiler, ürünlerinin değerinde satılmasını istiyor. Erik fiyatları tarlada 2.5- 4 lira arasında değişirken, Pazarda bu fiyatlar 10 liraya kadar çıkıyor. Çiftçileri erikleri tarladan toplaması ve traktörler ile satmaya götürmeleri drone ile havadan görüntülendi.

“Aracılar işi götürüyor”

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Eşme Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hüseyin Bayrak, “Bu sene verim güzel ama kalitesi biraz düşük. Çok mahsul olduğu için kalitesi düşük. Geçen sene öyle değildi. Geçen sene verim biraz noksandı, ama çok kaliteli eriğimiz vardı. Çokta güzel para yaptı o zamanlar. Bu sene 2.5- 3 lira, geçen sene 7 liraya kadar sattık. Ürünümüzü topladıktan sonra köyümüzde alıcılar var. Onlara veriyoruz. Onlar İstanbul’a gönderiyorlar. Biz yurt dışına göndermiyoruz. Pazarda en kötü erik 5, en iyi erik 10 lira. Burada erik 2.5- 3 lira, en iyi erik 4 lira. Aradaki farkın sebebi aracılar. Aracılar işi götürüyor” dedi.

“Fiyatlar biraz yüksek olsa, milletin alım gücü olsa daha iyi olurdu elbette”

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Fiyatların düşük olmasından yakınan Bayrak, “Bu sene fiyatından memnun kalmadım ama veriminden memnunum. Geçen seneki kazancımı buldum ama bu sene fiyatından memnun değilim. Görüyorsunuz masraf çok. Girdisi çok. Gübresi, ilacı, mazotu her şeyi var. Günde 500 kilo kadar topluyoruz. Fiyatlar biraz yüksek olsa, milletin alım gücü olsa daha iyi olurdu elbette” ifadelerini kullandı.

“Bizim eriğimizin farkı tadında, kalitesinde”

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Uzun yıllardır çiftçilik yapan İrfan Erçetin, “Türkiye’nin hiçbir yerinde bulamazsın bu eriği. Buranın suyundan havasından toprağından erikler güzel oluyor. Eşme eriğinin tadında bakmadan bilemezsiniz. Pazarda diyorlar ki bu erik 3 lira eşme eriği niye 5 lira- 8 lira. 3 liralık eriği ağzına aldığında atıyorsun yere. Bizim eriğimizin farkı tadında, kalitesinde. Pazarda 10 lira ama üretici bunu 2.5 liraya satamıyor. Şu anda piyasa çok durgun” şeklinde konuştu.

Bugün 12:29 TSİ - Ekonomi

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