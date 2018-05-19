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Kocaeli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı!

Kocaeli merkezli 4 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Evlerinde, arabalarında ve banka hesaplarında 1 milyon TL para ele geçirilen şahıslardan 8'i tutuklandı.

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Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasadışı bahis oynattığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından başlatılan ve 6 aylık süren takip sonrasında, yasa dışı bahis ile ilgili spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli Eskişehir, Sakarya, Bursa ve İzmir’de yapılan operasyonlarda 14 şahıs gözaltına alındı.

Yasa dışı bahisten topladıkları 1 milyon TL'ye el konuldu

Yakalan şahıslar, Kocaeli Emniyeti’ne getirilirken şahısların evlerinde, araçlarında ve banka hesaplarında yapılan aramalarda 1 milyon TL para ve şahısların sahte bahis oynatımında kullandıkları tespit edilen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. Kocaeli Emniyeti’nde sorgulanan 14 şahıstan 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şahıs Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

8 kişi tutuklandı 4 kişi serbest

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 10 şüpheli şahıstan 8’i çıkarıldıkları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların hesaplarına para gönderimi yapan ve yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara ise 5 bin ila 20 bin TL arası idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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