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Bugün 13:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:19 TSİ )

Ünlü: Genç ve dinamik bir liste

Açıklanan Kocaeli milletvekili aday listesini değerlendiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli’nin en dinamik ve en genç aday listesine sahibiz” diye konuştu.

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MHP’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimleri öncesinde Kocaeli’deki 13 kişilik aday milletvekili aday listesi açıklandı. Buna göre listenin ilk iki sırasında beklendiği gibi mevcut milletvekili Saffet Sancaklı ile MYK üyesi Av. Hilal Elmas yer aldı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise yaptığı açıklamada listede Kocaeli’nin en dinamik adaylarının yer aldığını söyledi.

“BÜTÜN ADAY ADAYLARI KIYMETLİ”

Kocaeli’den adaylık için başvuran bütün isimlerin kendileri için değerli olduğunu dile getiren Ünlü, “Beklediğimiz bir liste açıklandı. Daha öncesinde genel başkanımız kadın aday ve gençlere önem vereceğini söylemişti. Bugün Kocaeli’deki listemizde genç arkadaşlarımız ve kadın adaylarımız bu hareketin geleceğinin güvencesi olacaklarını gösterdiler” dedi.

“13 VEKİLE DE TALİBİZ”

Açıklamasında iddiasını da ortaya koyan il başkanı Ünlü, şöyle konuştu: “13 milletvekilinin 13’ünü almak için sahada var olacağız. Listemizde genç arkadaşlarımız bu davanın ne kadar dinamik ve heyecan uyandıra bir hareket olduğunu gösteriyor. 24 Haziran seçimlerinde gençlerden ve kadınlardan yoğun destek bekliyoruz.” Erkan Azeri hakkında da konuşan Ünlü, “Erkan bey, MYK üyemiz ve kendisi hareketimizin önemli isimlerindendir. Biz de lider ne derse odur. Erkan Azeri 14’üncü sıra adayımızdır” diye konuştu.

Bugün 13:17 TSİ - Siyaset

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