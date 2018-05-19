CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 12.00 sıralarında özel uçakla Samsun-Çarşamba havalimanına indi. İnce, burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Davul zurna ile karşılanan İnce, eline mendil alarak partililerle birlikte halay çekti. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.
Bugün 13:21 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Muharrem İnce'den havaalanında halay!
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting için geldiği Samsun havaalanında halay çekti.
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Bugün 13:21 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz