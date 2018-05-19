16 yaşındaki Bedirhan yaşamını yitirdi

Kartepe Ataevler Mahallesi Kemal Paşa Caddesi adresinde ikamet eden Federal Mogul fabrikasından emekli Tahsin Pir ve Nurten Pir çiftinin 3 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Bedirhan Pir, doğuştan bedensel engelli ve epilepsi hastasıydı. Önceki gün fenalaşan Bedirhan Pir, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bedirhan Pir’in cenazesi Sapanca Kırkpınar Soğuksu Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.