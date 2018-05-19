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Atatürk’ü Türk Bayrağı ile kapattılar!

İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının dış duvarında yer alan Atatürk Portresi’nin Türk Bayrağı fotoğrafı ile kapatıldığı iddiasını CHP İl Örgütü yerinde inceledi, konuyla ilgili olarak yetkililer ile görüşeceklerini belirtti.

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CHP İl Örgütü, eski kız meslek lisesi olarak kentte bilinen İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının ön tarafındaki dış duvarda yer alan Atatürk portresinin üzerine Türk Bayrağı fotoğrafı asıldığı iddiasını yerinde inceledi. Kozluk Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde yer alan okul binasının çevresinde dükkan işleten esnafın şikayeti üzerine CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Başkan Yardımcısı Bilgi Dehmen, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve gençlik kolları üyeleri İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gitti.

ESNAF ŞİKAYETÇİ

Okul binasının girişindeki üst duvarda yıllardır yer alan Atatürk portresinin Türk Bayrağı fotoğrafı ile kapatıldığını gören partililer şaşkınlığını gizleyemedi. CHP’li heyeti gören çevre esnafı, okul müdürünün böyle bir adım attığını iddia ederek duruma tepkili olduklarını belirtti. Duvara yıllar önce işlenen Atatürk portresinin Türk Bayrağı fotoğrafının altından yansıması da dikkatlerden kaçmadı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, konuyla ilgili olarak yetkililer ile görüşeceklerini duyurdu.

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Yorumlar

(1)
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Haldun - chp her zamanki gibi boş işlerle uğraşıyor ....

Yanıtla . 0Beğen 19 Mayıs 14:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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