Bilardoda final günü…

Remzi Naipoğlu’nun organize ettiği turnuvada rakiplerini mağlup eden Serkan Taş ve Yaşar Coşkun Tunca şampiyonluk kupası için hünerlerini sergileyecek. Final maçı Yeşilova Merkez Kıraathanesi’nde saat 22.00’da başlayacak.
Finale kadar nasıl geldiler?
Yaşar Coşkun Tunca
Yaşar Coşkun Tunca - Sinan Şeyürek:30 - 25
Yaşar Coşkun Tunca - Kadir Nogay: 30 – 27
Yaşar Coşkun Tunca - Yaşar Şen: 30-27ve 30 17
Serkan Taş
Serkan Taş -Tuncay Uney: 30 - 25
Serkan Taş - Oktay Çelebi: 30 – 12
Serkan Taş - Ünal Candır: 30 – 4
Serkan Taş - Erkan Şahin 30 –22
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz