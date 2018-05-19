Bilardoda final günü…

Remzi Naipoğlu’nun organize ettiği turnuvada rakiplerini mağlup eden Serkan Taş ve Yaşar Coşkun Tunca şampiyonluk kupası için hünerlerini sergileyecek. Final maçı Yeşilova Merkez Kıraathanesi’nde saat 22.00’da başlayacak.

Finale kadar nasıl geldiler?

Yaşar Coşkun Tunca

Yaşar Coşkun Tunca - Sinan Şeyürek:30 - 25

Yaşar Coşkun Tunca - Kadir Nogay: 30 – 27

Yaşar Coşkun Tunca - Yaşar Şen: 30-27ve 30 17

Serkan Taş

Serkan Taş -Tuncay Uney: 30 - 25

Serkan Taş - Oktay Çelebi: 30 – 12

Serkan Taş - Ünal Candır: 30 – 4

Serkan Taş - Erkan Şahin 30 –22