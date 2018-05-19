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Şirin Baba’da gelenek bu Ramazan da sürüyor

Kocaelispor'un eski futbolcularından, bu sezonu Yahya Kaptanspor’da geçiren başarılı futbolcu Umur Şirin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ramazan Kolisi dağıtımına bu yıl da devam etti.

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Kocaelispor'un eski futbolcularından, bu sezonu Yahya Kaptanspor’da geçiren başarılı futbolcu Umur Şirin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ramazan Kolisi dağıtımına bu yıl da devam etti. Şirin Baba olarak bilinen futbolcu bu yıl da tam 300 ailenin yüzünü güldürecek. Örnek bir davranışa imza atarak gönüllerde taht kuran Umur Şirin bu anlamlı organizasyonda yanında olan ve yardımlarını esirgemeyen dostlarına da teşekkür ediyor. Sıvı yağından şekerine, makarnasından salçasına, pirincinden bulguruna çok çeşitli erzak paketi dağıtan Umur Şirin’e ulaşmak sadece bir telefon uzaklığında.

TELEFON: 0532 053 08 41

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