Saral, Damlar’a teşekkür etti…

Bu sezon 1. Amatör Lig’de mücadele eden ve Play-Off’ta Karamürselspor’a elenen Başiskele Damlarspor’da teknik adamlık görevini yürüten Cevdet Saral takımdan ayrıldığını açıkladı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin geçtiğimiz hafta İzmit Gençlik Merkezi’ndeki olağan genel kurulunda Remzi Demirer’in yönetim listesine giren Saral, dernek adına yapılacak faaliyetlerde katkı sunacak. Saral, Başiskele Damlar yönetimine, futbolculara ve taraftara kendilerine kattıklarından ötürü teşekkür etti. Ali KÖKSAL