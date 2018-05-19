Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:13 TSİ )

Saral, Damlar’a teşekkür etti…

Bu sezon 1. Amatör Lig’de mücadele eden ve Play-Off’ta Karamürselspor’a elenen Başiskele Damlarspor’da teknik adamlık görevini yürüten Cevdet Saral takımdan ayrıldığını açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu sezon 1. Amatör Lig’de mücadele eden ve Play-Off’ta Karamürselspor’a elenen Başiskele Damlarspor’da teknik adamlık görevini yürüten Cevdet Saral takımdan ayrıldığını açıkladı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin geçtiğimiz hafta İzmit Gençlik Merkezi’ndeki olağan genel kurulunda Remzi Demirer’in yönetim listesine giren Saral, dernek adına yapılacak faaliyetlerde katkı sunacak. Saral, Başiskele Damlar yönetimine, futbolculara ve taraftara kendilerine kattıklarından ötürü teşekkür etti. Ali KÖKSAL

Bugün 14:12 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Galip Gündoğdu, kalıyor mu gidiyor mu? mask
Galip Gündoğdu, kalıyor mu gidiyor mu?
Turkuaz geceler bitti Şampiyon: KORDSA mask
Turkuaz geceler bitti Şampiyon: KORDSA
Şampiyonlar huzura çıktı! mask
Şampiyonlar huzura çıktı!
Haydi anneler spora! mask
Haydi anneler spora!
Oğuzhan Palaz imzaya kaldı… mask
Oğuzhan Palaz imzaya kaldı…
Gölcük’ün gecesi 7 Temmuz’da mask
Gölcük’ün gecesi 7 Temmuz’da
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in mask
Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor mask
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor

GALERİ

Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
CHP’den gökyüzü iftarına yoğun ilgi mask
CHP’den gökyüzü iftarına yoğun ilgi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL