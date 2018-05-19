Bu sezon 1. Amatör Lig’de mücadele eden ve Play-Off’ta Karamürselspor’a elenen Başiskele Damlarspor’da teknik adamlık görevini yürüten Cevdet Saral takımdan ayrıldığını açıkladı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin geçtiğimiz hafta İzmit Gençlik Merkezi’ndeki olağan genel kurulunda Remzi Demirer’in yönetim listesine giren Saral, dernek adına yapılacak faaliyetlerde katkı sunacak. Saral, Başiskele Damlar yönetimine, futbolculara ve taraftara kendilerine kattıklarından ötürü teşekkür etti. Ali KÖKSAL
Bugün 14:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
Saral, Damlar’a teşekkür etti…
Bu sezon 1. Amatör Lig’de mücadele eden ve Play-Off’ta Karamürselspor’a elenen Başiskele Damlarspor’da teknik adamlık görevini yürüten Cevdet Saral takımdan ayrıldığını açıkladı.
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Bugün 14:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz