Çınaraltı Künefe’de hedef centilmenlik

8. Esnaflar Futbol Turnuvası takımlarından Çınaraltı Künefe centilmenliği ile dikkat çekiyor. İlk maçını kaybeden ikinci maçında Os Otomotiv’i 5-3 mağlup eden Çınaraltı Künefe’de takım sorumlusu Gökhan Alet açıklamasında “İyi bir takım ile Esnaflar Turnuvası’na katıldık. Tugay kardeşimiz bizim bölgede uzun yıllardır iyi işlere imza atıyor. Hem turnuvasına katkı sağlamak hem de spor yapmak amacı ile yer aldığımız turnuvadaki öncelikli hedefimiz centilmenlik. Burada bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Katılan tüm takımlara başarı diliyoruz” dedi.