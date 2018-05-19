8. Esnaflar Futbol Turnuvası takımlarından Çınaraltı Künefe centilmenliği ile dikkat çekiyor. İlk maçını kaybeden ikinci maçında Os Otomotiv’i 5-3 mağlup eden Çınaraltı Künefe’de takım sorumlusu Gökhan Alet açıklamasında “İyi bir takım ile Esnaflar Turnuvası’na katıldık. Tugay kardeşimiz bizim bölgede uzun yıllardır iyi işlere imza atıyor. Hem turnuvasına katkı sağlamak hem de spor yapmak amacı ile yer aldığımız turnuvadaki öncelikli hedefimiz centilmenlik. Burada bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Katılan tüm takımlara başarı diliyoruz” dedi.
Bugün 14:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
Çınaraltı Künefe’de hedef centilmenlik
8. Esnaflar Futbol Turnuvası takımlarından Çınaraltı Künefe centilmenliği ile dikkat çekiyor.
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Bugün 14:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz