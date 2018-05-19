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Bugün 14:14 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:16 TSİ )

Futbolcular iyi çalıştırılmalı

Kocaelispor geçen sezon saha içi performansı olarak beklentilerin altında kaldı.

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Devre arası takviyelerle ligi amorti eden Yeşil Siyahlılarda, bazı futbolcular büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Psikolojik ve fiziksel olarak tam randıman alamayan futbolcuların gerçek performanslarından uzak kalmalarındaki temel nedenlerden birisi iyi antrene olamaması olarak gösteriliyor.

DAHA SAĞLAM HAZIRLANMALILAR

Ancak bu durumun teknik kadro ile bir ilgisi yok. Oyuncu kalibresi, antrenmanlardaki özel futbolcuları da geriye götürdü ve maç esnasında bu durum net bir şekilde ortaya çıktı. İç transferde görüşmelerin bitmek üzere olduğu şu günlerde, futbolcuların genel arzusu transferin açılması gerektiği yönünde. İç transferde anlaşılmak istenen futbolcular daha güçlü ve kaliteli kadro ile yapılacak antrenmanlarda maçlara daha sağlam hazırlanabileceklerini ve böylece gerçek kimliklerini sahaya yansıtacaklarına inanıyor.

Bugün 14:14 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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