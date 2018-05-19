Baran: Körfez’den rekor oy çıkacak

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP İlçe SKM tarafından hazırlanan programlara katıldı. İlçe başkanı Şener Söğüt ve ilçe yöneticileri ile birlikte vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin önemini aktardı. Fatih Mahallesi’nde yapılan seçim gezisine katılan Başkan Baran, yapılan ev ziyaretleri sırasında 24 Haziran seçimleri ile ülkenin şahlanışa geçeceğini söyledi.

“HANTAL YAPI BİTECEK”

Baran, “Artık kararlar daha hızlı alınacak. Türkiye o hantal yapıdan kurtulmuş olacak. İçeride ve dışarıda hem teröristlere karşı hem de bu ülkeyi yok etmek isteyenlere karşı mücadele veriyoruz. Bu seçim, onlara vereceğimiz en güzel cevap olacak” dedi. Körfez ilçenin AKP’ye her zaman sahip çıktığını belirten baran, “Aynı desteğin süreceğine inanıyoruz. Körfez’den rekor oy alacağız” dedi. Baran ve ilçe yöneticileri, Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu ve Esentepe Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’na da ziyaretlerde bulundu.