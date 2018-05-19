CHP’li Yakup Törk işçilerin yanında

Petrol-İş Sendikası temsilcileri ve işçiler ile görüşen ilçe başkanı Törk, işçilerin sendikadan istifa etmedikleri için çeşitli bahanelerle işten çıkarıldığını ifade etti.

“DESTEK VERECEĞİZ”

Törk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sendikalı olmak yasaların verdiği bir haktır. İlçe örgütü olarak; işçilerimizin haklarını savunmak için gösterdikleri bu yürekli mücadelenin her zaman yanındayız. Elimizden gelen desteği vereceğiz.”