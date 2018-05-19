CHP’li Yakup Törk işçilerin yanında

Petrol-İş Sendikası temsilcileri ve işçiler ile görüşen ilçe başkanı Törk, işçilerin sendikadan istifa etmedikleri için çeşitli bahanelerle işten çıkarıldığını ifade etti.
“DESTEK VERECEĞİZ”
Törk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sendikalı olmak yasaların verdiği bir haktır. İlçe örgütü olarak; işçilerimizin haklarını savunmak için gösterdikleri bu yürekli mücadelenin her zaman yanındayız. Elimizden gelen desteği vereceğiz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz