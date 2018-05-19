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Bugün 14:27 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:29 TSİ )

CHP’li Yakup Törk işçilerin yanında

CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin fabrika önündeki direnişine destek ziyaretinde bulundu.

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Petrol-İş Sendikası temsilcileri ve işçiler ile görüşen ilçe başkanı Törk, işçilerin sendikadan istifa etmedikleri için çeşitli bahanelerle işten çıkarıldığını ifade etti.

“DESTEK VERECEĞİZ”

Törk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sendikalı olmak yasaların verdiği bir haktır. İlçe örgütü olarak; işçilerimizin haklarını savunmak için gösterdikleri bu yürekli mücadelenin her zaman yanındayız. Elimizden gelen desteği vereceğiz.”

Bugün 14:27 TSİ - Siyaset

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